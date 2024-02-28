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Бикташ Мингаш улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Бикташ Мингаш улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-126б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
02.01.1873
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
35 сум
Полная запись МК
Невеста: Асхабжамал
Жених: Танай аул Шарафиддин Тахир улы
Отец жениха: Тахир
Представители невесты: отец [нет имени] брат Аюб Гали улы
Представители жениха: брат Сиражиддин Тахир улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Биктахир Мухаммад улы Бикташ Мингаш улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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