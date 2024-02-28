Хусамиддин Назир улы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Хусамиддин Назир улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-286б
- Роль персоны
- Отец жениха
- Дата события
- 31.08.1900
- Духовное лицо
- имам хатыб мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 44 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Бибихануза Фасехуддин кызы
Отец невесты: Фасехуддин Нажмиддин улы
Жених: Бадриддин Хусамиддин улы
Отец жениха: Хусамиддин Назир улы
Представители невесты: отец Фасихуддин Нажмиддин улы
Представители жениха: отец Хусамиддин Назир улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Фазлулла Ахмаджан улы Миннигали Гайнулла улы
- Комментарий
- у обоих первый брак
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- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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