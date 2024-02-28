Хусамиддин Назир улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусамиддин Назир улы

Хусамиддин Назир улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Хусамиддин Назир улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-286б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
31.08.1900
Духовное лицо
имам хатыб мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
44 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибихануза Фасехуддин кызы
Отец невесты: Фасехуддин Нажмиддин улы
Жених: Бадриддин Хусамиддин улы
Отец жениха: Хусамиддин Назир улы
Представители невесты: отец Фасихуддин Нажмиддин улы
Представители жениха: отец Хусамиддин Назир улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Фазлулла Ахмаджан улы Миннигали Гайнулла улы
Комментарий
у обоих первый брак
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close