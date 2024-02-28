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Гайникамал Мухаммаджан кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Гайникамал Мухаммаджан кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-373б
Роль персоны
Невеста
Дата события
07.01.1913
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
17
Условия брака
250 сум
Полная запись МК
Невеста: Гайникамал Мухаммаджан кызы
Отец невесты: Мухаммаджан Нажмиддин улы
Жених: Идилбай аул туркмен Хаджимухаммад Билдурдинов
Представители невесты: отец Мухаммаджан Нажмиддин улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хайрулла Исмагил улы Габидулла Бикмухаммад улы
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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