Гайникамал Мухаммаджан кызы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Гайникамал Мухаммаджан кызы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-373б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 07.01.1913
- Духовное лицо
- мулла Гирфан бин Минхажеддин
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Возраст (лет)
- 17
- Условия брака
- 250 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Гайникамал Мухаммаджан кызы
Отец невесты: Мухаммаджан Нажмиддин улы
Жених: Идилбай аул туркмен Хаджимухаммад Билдурдинов
Представители невесты: отец Мухаммаджан Нажмиддин улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хайрулла Исмагил улы Габидулла Бикмухаммад улы
- Комментарий
- у обоих первый брак
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- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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