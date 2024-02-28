Шарафиддин Сайфиддин улы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Шарафиддин Сайфиддин улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-80б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 04.07.1860
- Духовное лицо
- имам мулла Абдужамиль Дамин улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Возраст (лет)
- 20
- Условия брака
- 200 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Лейлижамал Рахматулла кызы
Отец невесты: Рахматулла
Жених: Улуг Кайбыч аул Шарафиддин Сайфиддин улы
Отец жениха: Сайфиддин
Представители невесты: отец Рахматулла Рахманкул улы
Представители жениха: Нажмиддин Мамат улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Алмухаммад Абулхан улы Фатхулла Минния улы
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.