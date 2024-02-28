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Гатаулла Матигулла улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Гатаулла Матигулла улы
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
Кече Урсак-899р
Роль персоны
Ребенок
Дата события
01.01.1901
Духовное лицо
указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы, Шигабутдин мулла Абдулгазиз улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Ребенок: Гатаулла Матигулла улы
Отец: Матигулла Насибулла улы
Мать: Гафиятбану Рахматулла кызы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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