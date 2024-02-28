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Алмухаммад Ильяс улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Алмухаммад Ильяс улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-171б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
10.02.1881
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
25 сум
Полная запись МК
Невеста: Уммикамал Шахидулла кызы
Отец невесты: Шахидулла
Жених: Улуг Кушаман аул Гимаддин Ахтарий улы
Отец жениха: Ахтарий
Представители невесты: отец Шахидулла Ибрагим улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Мухаммадгалим Мухаммаджан улы Алмухаммад Ильяс улы
Комментарий
холост
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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