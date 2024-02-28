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Насреддин Абдусаттар улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Насреддин Абдусаттар улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-299б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
18.02.1902
Духовное лицо
имам хатыб мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
20 сум
Полная запись МК
Невеста: Махикамал Сайфиддин кызы
Отец невесты: Сайфиддин Гадельша улы
Жених: Улуг Урсак аул Гиязиддин Жамалиддин улы
Отец жениха: Жамалиддин
Представители невесты: отец Сайфиддин Гадельша улы
Представители жениха: отец Жамалиддин Бикбулат улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Насреддин Абдусаттар улы Абдували Абдукарим улы
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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