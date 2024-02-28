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Валиулла Абдулла улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Валиулла Абдулла улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Жукари Алан-219б
Роль персоны
Представитель жениха
Дата события
__.__.1886
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
брат
Условия брака
25 сум
Полная запись МК
Невеста: Жукари Алан аул Бибфагиля Бикташ кызы
Отец невесты: Бикташ
Жених: Гайнулла Абдулла улы
Отец жениха: Абдулла
Представители невесты: отец Бикташ Бикмулла улы
Представители жениха: брат Валиулла Абдулла улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Багауддин Таджиддин улы Шарафиддин Мустаким улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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