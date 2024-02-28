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Тухфатулла Сайфулла улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Тухфатулла Сайфулла улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-309б
Роль персоны
Представитель невесты
Дата события
28.02.1904
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
отец
Условия брака
136 сум
Полная запись МК
Невеста: Сарвижамал Тухфатулла кызы
Отец невесты: Тухфатулла Сайфулла улы
Жених: Муралей аул Миннибай Якуб улынын улы
Отец жениха: Якуб
Представители невесты: отец Тухфатулла Сайфулла улы
Представители жениха: отец Якуб
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Шарафиддин Алимбек улы Анвариддин Жагфар улы
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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