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Бибимафтуха Сайфулла кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Бибимафтуха Сайфулла кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-232б
Роль персоны
Невеста
Дата события
14.01.1890
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
18
Условия брака
15 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибимафтуха Сайфулла кызы
Отец невесты: Сайфулла
Жених: Шам Балкач аул Фахриддин Сиражиддин улы
Отец жениха: Сиражиддин
Представители невесты: отец Сайфулла Аюб улы
Представители жениха: Хабибулла Валид улы
Свидетели невесты: Тухфатулла Хамидулла улы Изатулла Сулейман улы
Свидетели жениха: Нигматулла Рахматулла улы Саиджагфар Сайфулла улы
Свидетели:
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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