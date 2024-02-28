Бибимафтуха Сайфулла кызы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Бибимафтуха Сайфулла кызы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-232б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 14.01.1890
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Возраст (лет)
- 18
- Условия брака
- 15 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Бибимафтуха Сайфулла кызы
Отец невесты: Сайфулла
Жених: Шам Балкач аул Фахриддин Сиражиддин улы
Отец жениха: Сиражиддин
Представители невесты: отец Сайфулла Аюб улы
Представители жениха: Хабибулла Валид улы
Свидетели невесты: Тухфатулла Хамидулла улы Изатулла Сулейман улы
Свидетели жениха: Нигматулла Рахматулла улы Саиджагфар Сайфулла улы
Свидетели:
- Комментарий
- у обоих первый брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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