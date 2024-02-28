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Бикбулат Биккния улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Бикбулат Биккния улы
Тип записи
о разводе
Номер записи
Кече Урсак-55рв
Роль персоны
Разводящийся
Дата события
01.11.1892
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Разводящийся: Бикбулат Биккния улы
Разводящаяся: Латифа Ишмухаммад кызы
Свидетели: Сабит Абдужамиль улы Миннинур Мухаммадгали улы
Причина
утрата любви
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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