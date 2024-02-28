Абдугани Биккния улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдугани Биккния улы

Абдугани Биккния улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Абдугани Биккния улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-290б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
13.11.1900
Духовное лицо
имам хатыб мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
32 сум
Полная запись МК
Невеста: Фахрижамал Абдугафар кызы
Отец невесты: Абдугафар Абдунафиг улы
Жених: Шамбалакчи аул Шакиржан Мухаммаджан улы
Отец жениха: Мухаммаджан
Представители невесты: отец Абдугафар Абдунафиг улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Абдугани Биккния улы Саиджагфар Сайфулла улы
Комментарий
у обоих первый брак
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close