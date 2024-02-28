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Тимуршах Тухфатулла улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Тимуршах Тухфатулла улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-383б
Роль персоны
Представитель невесты
Дата события
24.10.1913
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
отец
Условия брака
114 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибисафура Тимуршах кызы
Отец невесты: Тимуршах Тухфатулла улы
Жених: Миннигерей Афлатун улы
Отец жениха: Афлатун Ахмади улы
Представители невесты: отец Тимуршах Тухфатулла улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Шакир Файзи улы Хайрулла Биктахир улы
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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