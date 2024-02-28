Тимуршах Тухфатулла улы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Тимуршах Тухфатулла улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-383б
- Роль персоны
- Представитель невесты
- Дата события
- 24.10.1913
- Духовное лицо
- мулла Гирфан бин Минхажеддин
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Роль представляющего
- отец
- Условия брака
- 114 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Бибисафура Тимуршах кызы
Отец невесты: Тимуршах Тухфатулла улы
Жених: Миннигерей Афлатун улы
Отец жениха: Афлатун Ахмади улы
Представители невесты: отец Тимуршах Тухфатулла улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Шакир Файзи улы Хайрулла Биктахир улы
- Комментарий
- у обоих первый брак
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.