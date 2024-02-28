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Ярхамулла Минниулла улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Ярхамулла Минниулла улы
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
Кече Урсак-522у
Роль персоны
Умерш.
Дата события
07.07.1895
Духовное лицо
указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы, Шигабутдин мулла Абдулгазиз улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
1
Полная запись МК
Умерш.: Ярхамулла Минниулла улы
Отец умерш.: Минниулла Гали улы
Причина
от опухоли
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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