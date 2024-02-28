Мифтахуддин Якуб улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Мифтахуддин Якуб улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-183б
- Роль персоны
- Свидетель
- Дата события
- 10.02.1882
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 30 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Гафифа Шамсиддин кызы
Отец невесты: Шамсиддин
Жених: Барлибаш аул Гатиятулла Мухаммадияр улы
Отец жениха: Мухаммадияр
Представители невесты: отец Шамсиддин Мухаммадияр улы
Представители жениха: брат Нурулла Мухаммадияр улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Мифтахуддин Якуб улы Жамалиддин Нажмиддин улы
- Комментарий
- холост
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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