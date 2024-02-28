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Мифтахуддин Якуб улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Мифтахуддин Якуб улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-183б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
10.02.1882
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
30 сум
Полная запись МК
Невеста: Гафифа Шамсиддин кызы
Отец невесты: Шамсиддин
Жених: Барлибаш аул Гатиятулла Мухаммадияр улы
Отец жениха: Мухаммадияр
Представители невесты: отец Шамсиддин Мухаммадияр улы
Представители жениха: брат Нурулла Мухаммадияр улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Мифтахуддин Якуб улы Жамалиддин Нажмиддин улы
Комментарий
холост
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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