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Гинаятулла Бикмухаммад улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Гинаятулла Бикмухаммад улы
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
Жукари Алан-473р
Роль персоны
Ребенок
Дата события
10.01.1880
Духовное лицо
указной имам Ахмад мулла Бикмамет улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Ребенок: Гинаятулла Бикмухаммад улы
Отец: Бикмухаммад Бикмулла улы
Мать: Сарвижамал
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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