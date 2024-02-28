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Салахуддин

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Салахуддин
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
Кече Урсак-542у
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
11.04.1897
Духовное лицо
указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы, Шигабутдин мулла Абдулгазиз улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
25
Полная запись МК
Умерш.: Захникамал Мухаммадгалим кызы
Муж умерш.: Утамыш аул Салахуддин
Причина
от болезни груди
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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