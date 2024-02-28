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Мухаммадфайз Абдунасир улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Мухаммадфайз Абдунасир улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-181б
Роль персоны
Представитель невесты
Дата события
23.12.1881
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
отец
Условия брака
30 сум
Полная запись МК
Невеста: Сарвижамал Мухаммадфайз кызы
Отец невесты: Мухаммадфайз
Жених: Улуг Кушаман аул Зинур Шахидулла улы
Отец жениха: Шахидулла
Представители невесты: отец Мухаммадфайз Абдунасир улы
Представители жениха: отец Шахидулла
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Сайфулла Алмухаммад улы Абусагид Абадан улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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