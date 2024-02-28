Шакир Садик улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Шакир Садик улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-379б
- Роль персоны
- Представитель невесты
- Дата события
- 25.02.1913
- Духовное лицо
- мулла Гирфан бин Минхажеддин
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Роль представляющего
- старший брат
- Условия брака
- 60 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Бибимафтуха Садик кызы
Отец невесты: Садик Юсуф улы
Жених: Улуг Кайбыч аул Абдулхай Миннигали улы
Отец жениха: Миннигали Изатулла улы
Представители невесты: старший брат Шакир Садик улы
Представители жениха: отец Миннигали Изатулла улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Улуг Кайбыч аул Шафигулла Тухфатулла улы Хидаятулла Дамин улы
- Комментарий
- у обоих первый брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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