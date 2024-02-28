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Шакир Садик улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Шакир Садик улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-379б
Роль персоны
Представитель невесты
Дата события
25.02.1913
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
старший брат
Условия брака
60 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибимафтуха Садик кызы
Отец невесты: Садик Юсуф улы
Жених: Улуг Кайбыч аул Абдулхай Миннигали улы
Отец жениха: Миннигали Изатулла улы
Представители невесты: старший брат Шакир Садик улы
Представители жениха: отец Миннигали Изатулла улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Улуг Кайбыч аул Шафигулла Тухфатулла улы Хидаятулла Дамин улы
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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