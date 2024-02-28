Абдували Абдужамиль улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Абдували Абдужамиль улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-47б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 02.01.1845
- Духовное лицо
- имам Абдужамиль Дамин улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Возраст (лет)
- 30
- Условия брака
- 50 рублей
- Полная запись МК
- Невеста: Маматаш аул Махбубжамал
Отец невесты: Баки
Жених: Маматаш аул Абдували Абдужамиль улы
Отец жениха: Абдужамиль
Представители невесты: младший брат Хусаин
Представители жениха: отец Абдужамиль Дамин улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Алмухаммад Абдулжан улы Миннибай Килмай улы
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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