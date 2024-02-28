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Абдували Абдужамиль улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Абдували Абдужамиль улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-47б
Роль персоны
Жених
Дата события
02.01.1845
Духовное лицо
имам Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
30
Условия брака
50 рублей
Полная запись МК
Невеста: Маматаш аул Махбубжамал
Отец невесты: Баки
Жених: Маматаш аул Абдували Абдужамиль улы
Отец жениха: Абдужамиль
Представители невесты: младший брат Хусаин
Представители жениха: отец Абдужамиль Дамин улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Алмухаммад Абдулжан улы Миннибай Килмай улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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