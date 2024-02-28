Сайфиддин Гадельшах улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСайфиддин Гадельшах улы

Сайфиддин Гадельшах улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Сайфиддин Гадельшах улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-228б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
17.11.1888
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
5 сум
Полная запись МК
Невеста: Хаснижамал Идрис кызы
Отец невесты: Идрис Абдулман улы
Жених: Гали Ишмухаммад улы
Отец жениха: Ишмухаммад
Представители невесты: отец Идрис Абдулман улы
Представители жениха:
Свидетели невесты: Афлатун Ахмадей улы Мухаммадсадик Юсуф улы
Свидетели жениха: Шакир Файзи улы Сайфиддин Гадельшах улы
Свидетели:
Комментарий
у обоих второй брак
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close