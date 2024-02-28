Мухаммадсадик Сиражиддин улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Мухаммадсадик Сиражиддин улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-257б
- Роль персоны
- Представитель невесты
- Дата события
- 07.01.1894
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Роль представляющего
- брат
- Условия брака
- 31 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Миннижамал Сиражиддин кызы
Отец невесты: Сиражиддин Назир улы
Жених: Индержи аул Таджиддин Бикбулат улы
Отец жениха: Бикбулат
Представители невесты: брат Мухаммадсадик Сиражиддин улы
Представители жениха: отец Таджиддин Бикбулат улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хамидулла Мингульбай улы Габид Абдужамиль улы
- Комментарий
- у обоих первый брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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