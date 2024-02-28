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Нигматулла Тимургали улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Нигматулла Тимургали улы
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
Кече Урсак-535у
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
10.07.1896
Духовное лицо
указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы, Шигабутдин мулла Абдулгазиз улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
2
Полная запись МК
Умерш.: Шамсируй Нигматулла кызы
Отец умерш.: Нигматулла Тимургали улы
Причина
от ангины
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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