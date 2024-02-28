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Сафиябану Губайдулла кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Сафиябану Губайдулла кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-84б
Роль персоны
Невеста
Дата события
20.12.1865
Духовное лицо
указной имам мулла Кече Урсак аула Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
26
Условия брака
12 танга
Полная запись МК
Невеста: Сафиябану Губайдулла кызы
Отец невесты: Губайдулла
Жених: Тубан Бийбаш аул Самирхан Самит улы
Отец жениха: Самит
Представители невесты: отец Губайдулла Халид улы
Представители жениха: отец Самит брат Тимиргали Самит улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Файзулла Бигаш улы Бикмирза Бикмулла улы Мухаммадияр Мухаммадгали улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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