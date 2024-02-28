Сафиябану Губайдулла кызы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Сафиябану Губайдулла кызы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-84б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 20.12.1865
- Духовное лицо
- указной имам мулла Кече Урсак аула Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Возраст (лет)
- 26
- Условия брака
- 12 танга
- Полная запись МК
- Невеста: Сафиябану Губайдулла кызы
Отец невесты: Губайдулла
Жених: Тубан Бийбаш аул Самирхан Самит улы
Отец жениха: Самит
Представители невесты: отец Губайдулла Халид улы
Представители жениха: отец Самит брат Тимиргали Самит улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Файзулла Бигаш улы Бикмирза Бикмулла улы Мухаммадияр Мухаммадгали улы
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