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Зинатулла Салаватулла улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Зинатулла Салаватулла улы
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
Кече Урсак-682у
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.12.1910
Духовное лицо
имам хатыб Гирфан Минхажеддин Минхажеддинов
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
3
Полная запись МК
Умерш.: Зинатулла Салаватулла улы
Отец умерш.: Салаватулла Мухаммадгали улы
Причина
от краснухи
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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