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Камалиддин Нурмухаммад улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Камалиддин Нурмухаммад улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-268б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
22.01.1896
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
15 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибифаиза Мухаммадгали кызы
Жених: Кара Мазар аул Хиялиддин Аюб улы
Отец жениха: Аюб
Представители невесты: брат Салаватулла Мухаммадгали улы
Представители жениха: брат Гайнулла Аюб улы
Свидетели невесты: Абдусатар Рахматулла улы Камалиддин Нурмухаммад улы
Свидетели жениха: Юнус Ваис улы Нугман Курбангали улы
Свидетели:
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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