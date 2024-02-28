Насибулла
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Насибулла
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-364б
- Роль персоны
- Отец жениха
- Дата события
- 18.02.1912
- Духовное лицо
- мулла Гирфан бин Минхажеддин
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 5 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Хайрибанат Тимиргази кызы
Отец невесты: Тимиргази Мингаш улы
Жених: Индержи аул Мухаммадсадик Насибулла улы
Отец жениха: Насибулла
Представители невесты: двоюродный брат Зайнулла Минниулла улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Мухтар Мухаммадшариф улы Анвар Жагфар улы
- Комментарий
- у него второй брак жена умерла у нее третий она разведена
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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