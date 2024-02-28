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Насибулла

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Насибулла
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-364б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
18.02.1912
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
5 сум
Полная запись МК
Невеста: Хайрибанат Тимиргази кызы
Отец невесты: Тимиргази Мингаш улы
Жених: Индержи аул Мухаммадсадик Насибулла улы
Отец жениха: Насибулла
Представители невесты: двоюродный брат Зайнулла Минниулла улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Мухтар Мухаммадшариф улы Анвар Жагфар улы
Комментарий
у него второй брак жена умерла у нее третий она разведена
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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