Мухаммадкул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухаммадкул

Мухаммадкул

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Мухаммадкул
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-81б
Роль персоны
Представитель невесты
Дата события
06.01.1865
Духовное лицо
указной имам мулла Кече Урсак аула Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
отец
Условия брака
200 сум
Полная запись МК
Невеста: Бадерниса Мухаммадкул кызы
Отец невесты: Мухаммадкул
Жених: Муралей аул Насибулла Гали улы
Отец жениха: Гали
Представители невесты: отец Мухаммадкул
Представители жениха: отец Гали брат Гайнулла Губайдулла улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Мухаммадгали Байтеряк улы Шахидулла Матарий улы Хусниддин Мухаммадияр улы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close