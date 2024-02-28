Мухаммадкул
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Мухаммадкул
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-81б
- Роль персоны
- Представитель невесты
- Дата события
- 06.01.1865
- Духовное лицо
- указной имам мулла Кече Урсак аула Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Роль представляющего
- отец
- Условия брака
- 200 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Бадерниса Мухаммадкул кызы
Отец невесты: Мухаммадкул
Жених: Муралей аул Насибулла Гали улы
Отец жениха: Гали
Представители невесты: отец Мухаммадкул
Представители жениха: отец Гали брат Гайнулла Губайдулла улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Мухаммадгали Байтеряк улы Шахидулла Матарий улы Хусниддин Мухаммадияр улы
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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