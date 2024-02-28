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Хабибулла Тухфатулла улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Хабибулла Тухфатулла улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-259б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
05.01.1895
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
66 сум
Полная запись МК
Невеста: Хайринисо Тимурбулат кызы
Отец невесты: Тимурбулат
Жених: Бураш аул Тухфатулла Ахмад улы
Отец жениха: Ахмад
Представители невесты: отец Тимурбулат Амин улы
Представители жениха: отец Ахмад Хамид улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хабибулла Тухфатулла улы Сагиддин Сейфульмулюк улы
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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