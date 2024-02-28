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Камалиддин Галимбек улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Камалиддин Галимбек улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-97б
Роль персоны
Жених
Дата события
26.02.1868
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
20
Условия брака
15 танга
Полная запись МК
Невеста: Хайринисо Файзулла кызы
Отец невесты: Файзулла
Жених: Камалиддин Галимбек улы
Отец жениха: Галимбек
Представители невесты: отец Файзулла брат Фахриддин Шафигулла улы
Представители жениха: отец Галимбек Гали улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Жалалиддин Исмагил улы Миннигази Ивахид улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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