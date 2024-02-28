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Бикжана Нажмиддин кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Бикжана Нажмиддин кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-88б
Роль персоны
Невеста
Дата события
15.04.1866
Духовное лицо
указной имам мулла Кече Урсак аула Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
35 танга
Полная запись МК
Невеста: Бикжана Нажмиддин кызы
Отец невесты: Нажмиддин
Жених: Утар Балтай аул Абдулла Нафигулла улы
Отец жениха: Нафигулла
Представители невесты: отец Нажмиддин Назир улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Бикмухаммад Дамин улы Жалалиддин Исмагил улы Аюб Гали улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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