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Аминулла Хамидулла улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Аминулла Хамидулла улы
Тип записи
о рождении
Номер записи
Кече Урсак-794р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.02.1895
Духовное лицо
указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы, Шигабутдин мулла Абдулгазиз улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Ребенок: Абдурахман Аминулла улы
Отец: Аминулла Хамидулла улы
Мать: Гарфижамал Мухаммадей кызы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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