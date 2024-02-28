Ахмади Килмай улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмади Килмай улы

Ахмади Килмай улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Ахмади Килмай улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-56б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
__.07.1848
Духовное лицо
имам Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
20 рублей
Полная запись МК
Невеста: Сылу Миннибай кызы
Отец невесты: Миннибай
Жених: Жукарай аул Ибрагим Исмагил улы
Отец жениха: Исмагил
Представители невесты: отец Миннибай Килмай улы
Представители жениха: отец Исмагил
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Ахмади Килмай улы Аюб Гали улы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close