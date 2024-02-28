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Ихликамал Тухфатулла кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Ихликамал Тухфатулла кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-353б
Роль персоны
Невеста
Дата события
21.01.1910
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Возраст (лет)
22
Условия брака
55 сум
Полная запись МК
Невеста: Ихликамал Тухфатулла кызы
Отец невесты: Тухфатулла Сайфулла улы
Жених: Улуг Урсак аул Мифтахуддин Бикчинтай улы
Отец жениха: Бикчинтай
Представители невесты: отец Тухфатулла Сайфулла улы
Представители жениха: отец Бикчинтай
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Шарафиддин Идрис улы Миннигали Гайнулла улы
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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