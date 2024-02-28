мулла Гирфан бин Минхажеддин
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- мулла Гирфан бин Минхажеддин
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- Кече Урсак-686у
- Роль персоны
- Отец умерш.
- Дата события
- 24.01.1911
- Духовное лицо
- имам хатыб Гирфан Минхажеддин Минхажеддинов
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Возраст (лет)
- 4
- Полная запись МК
- Умерш.: Абдулахад мулла улы
Отец умерш.: мулла Гирфан бин Минхажеддин
- Причина
- от оспы
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- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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