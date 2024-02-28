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Биктахир Алмухаммад улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Биктахир Алмухаммад улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-143б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
05.01.1876
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
35 сум
Полная запись МК
Невеста: Мархабожамал Хамидулла кызы
Отец невесты: Хамидулла
Жених: Улуг Кайбыч аул Габидулла Гисматулла улы
Отец жениха: Гисматулла
Представители невесты: отец Хамидулла Мингульбай улы
Представители жениха: брат Гатиятулла
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Биктахир Алмухаммад улы Габид Ямуж улы
Комментарий
холост
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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