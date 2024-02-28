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Мухаммадгали Байтеряк улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Мухаммадгали Байтеряк улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-57б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
14.11.1849
Духовное лицо
имам Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
80 рублей
Полная запись МК
Невеста: Жазумбика Бикмамет кызы
Отец невесты: Бикмамет
Жених: Улуг Кайбыч аул Хасан Абадан улы
Отец жениха: Абадан
Представители невесты: отец Бикмамет Бикбау улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Гадельша Байтеряк улы Абдуш Абди улы Мухаммадгали Байтеряк улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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