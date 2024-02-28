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Юсуф Ишмухаммад улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Юсуф Ишмухаммад улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-108б
Роль персоны
Представитель невесты
Дата события
25.06.1869
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
брат
Условия брака
27 танга
Полная запись МК
Невеста: Миннигаян Сагиддин кызы
Отец невесты: Сагиддин
Жених: Афлатун Ахмадей улы
Отец жениха: Ахмадей
Представители невесты: отец Сагиддин брат Юсуф Ишмухаммад улы
Представители жениха: отец Ахмадей Килмей улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Аюб Гали улы Сайфиддин Гадельша улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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