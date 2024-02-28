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Минниулла Таджиддин улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Минниулла Таджиддин улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-288б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
08.11.1900
Духовное лицо
имам хатыб мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
37 сум
Полная запись МК
Невеста: Махикамал Афлатун кызы
Отец невесты: Афлатун
Жених: Минниулла Бикмухаммад улы
Отец жениха: Бикмухаммад
Представители невесты: отец Афлатун Ахмади улы
Представители жениха: брат Рахматулла Бикмухаммад улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Зиннур Мухаммадгали улы Минниулла Таджиддин улы
Комментарий
у него первый у нее второй брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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