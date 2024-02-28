Минниулла Таджиддин улы
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Минниулла Таджиддин улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-288б
- Роль персоны
- Свидетель
- Дата события
- 08.11.1900
- Духовное лицо
- имам хатыб мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 37 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Махикамал Афлатун кызы
Отец невесты: Афлатун
Жених: Минниулла Бикмухаммад улы
Отец жениха: Бикмухаммад
Представители невесты: отец Афлатун Ахмади улы
Представители жениха: брат Рахматулла Бикмухаммад улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Зиннур Мухаммадгали улы Минниулла Таджиддин улы
- Комментарий
- у него первый у нее второй брак
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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