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Ибадан

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Ибадан
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-73б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
22.01.1856
Духовное лицо
имам мулла Абдужамиль Дамин улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
100 сум
Полная запись МК
Невеста: Гайникамал Рахматулла кызы
Отец невесты: Рахматулла
Жених: Тубан Кушман аул Гисматулла Ибадан улы
Отец жениха: Ибадан
Представители невесты: отец Рахматулла Рахманкул улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Миннибай Килмет улы Сабит Жамиль улы Идрис Абдулман улы
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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