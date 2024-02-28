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Сиран Губайдулла улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Сиран Губайдулла улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-198б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
16.02.1884
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
15 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибимусуфа Бикчантай кызы
Отец невесты: Бикчантай
Жених: Улуг Кайчи аул Хабидулла Гисматулла улы
Отец жениха: Гисматулла
Представители невесты: отец Бикчантай Назир улы
Представители жениха: отец Гисматулла
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Мухаммадсадик Исмагил улы Сиран Губайдулла улы
Комментарий
холост
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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