Мардан Галиакбар улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМардан Галиакбар улы

Мардан Галиакбар улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Мардан Галиакбар улы
Тип записи
о разводе
Номер записи
Кече Урсак-79рв
Роль персоны
Свидетель
Дата события
08.04.1910
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Разводящийся: Кече Урсак аул Мухаммадшакир Мухаммадфайз улы
Разводящаяся: Мехрижамал Сагиддин кызы
Свидетели: Мардан Галиакбар улы Шакир Садик улы
Причина
по причине утраты согласия
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close