Гисматулла Изатулла улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Гисматулла Изатулла улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-301б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 06.06.1902
- Духовное лицо
- имам хатыб мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Возраст (лет)
- 36
- Условия брака
- 5 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Бибимастура Мухаммадгалим кызы
Отец невесты: Мухаммадгалим Насир улы
Жених: Тубан Бибаш аул Гисматулла Изатулла улы
Отец жениха: Изатулла
Представители невесты: отец Мухаммадгалим Насир улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Мухаммадзориф Мухаммадфайз улы Юсуф Идрис улы
- Комментарий
- у обоих второй брак
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- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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