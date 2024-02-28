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Тоифа Шакир кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Тоифа Шакир кызы
Тип записи
о рождении
Номер записи
Кече Урсак-968р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.08.1904
Духовное лицо
указной имам мулла Абдугазиз Рахматулла улы, Шигабутдин мулла Абдулгазиз улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Полная запись МК
Ребенок: Калимулла Жиханшах улы
Отец: солдат Жиханшах Мухаммадишах улы
Мать: Тоифа Шакир кызы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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