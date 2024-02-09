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Идрис Абдулман улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Идрис Абдулман улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-137б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
20.02.1875
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
45 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибикамал Мингаш кызы
Отец невесты: Мингаш
Жених: Хамидулла Хайрулла улы
Отец жениха: Хайрулла
Представители невесты: брат Захидулла Мингаш улы
Представители жениха: отец Хайрулла Рахманкул улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Хусамиддин Назир улы Идрис Абдулман улы
Комментарий
холост
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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