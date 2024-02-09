Сайфулла
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Сайфулла
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-381б
- Роль персоны
- Отец жениха
- Дата события
- 30.04.1913
- Духовное лицо
- мулла Гирфан бин Минхажеддин
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 50 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Шамбалакчи аул Гайнижамал Сагиддин кызы
Отец невесты: Сагиддин Батыршах улы
Жених: Тубан Бибаш аул Сафиулла Сайфулла улы
Отец жениха: Сайфулла
Представители невесты: отец Сагиддин Батыршах улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Бадриддин Хусамиддин улы Садриддин Габидулла улы
- Комментарий
- у него второй брак первая жена умерла и у нее второй брак первый муж умер
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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