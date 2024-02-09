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Сайфулла

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Сайфулла
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-381б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
30.04.1913
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
50 сум
Полная запись МК
Невеста: Шамбалакчи аул Гайнижамал Сагиддин кызы
Отец невесты: Сагиддин Батыршах улы
Жених: Тубан Бибаш аул Сафиулла Сайфулла улы
Отец жениха: Сайфулла
Представители невесты: отец Сагиддин Батыршах улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Бадриддин Хусамиддин улы Садриддин Габидулла улы
Комментарий
у него второй брак первая жена умерла и у нее второй брак первый муж умер
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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