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Хайрулла Исмагил улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Хайрулла Исмагил улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-377б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
17.02.1913
Духовное лицо
мулла Гирфан бин Минхажеддин
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
91 сум
Полная запись МК
Невеста: Сагина Хайрулла кызы
Отец невесты: Хайрулла Биктахир улы
Жених: Халилулла Хайрулла улы
Отец жениха: Хайрулла Исмагил улы
Представители невесты: отец Хайрулла Биктахир улы
Представители жениха: отец Хайрулла Исмагил улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Шарафиддин Идрис улы Насибулла Шахидулла улы
Комментарий
у него первый у нее второй брак она разведена
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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