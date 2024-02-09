Хайрулла Исмагил улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Хайрулла Исмагил улы
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-377б
- Роль персоны
- Отец жениха
- Дата события
- 17.02.1913
- Духовное лицо
- мулла Гирфан бин Минхажеддин
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Условия брака
- 91 сум
- Полная запись МК
- Невеста: Сагина Хайрулла кызы
Отец невесты: Хайрулла Биктахир улы
Жених: Халилулла Хайрулла улы
Отец жениха: Хайрулла Исмагил улы
Представители невесты: отец Хайрулла Биктахир улы
Представители жениха: отец Хайрулла Исмагил улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Шарафиддин Идрис улы Насибулла Шахидулла улы
- Комментарий
- у него первый у нее второй брак она разведена
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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