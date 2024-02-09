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Бибигаян Сайфиддин кызы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Бибигаян Сайфиддин кызы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-160б
Роль персоны
Невеста
Дата события
05.12.1878
Духовное лицо
указной имам мулла Ахмад мулла Бикмамет улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
10 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибигаян Сайфиддин кызы
Отец невесты: Сайфиддин
Жених: мулла Файзулла улы
Представители невесты: отец Сайфиддин Галимбек улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Жалалиддин Исмагил улы Абдугани Абдунасир улы
Комментарий
холост
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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