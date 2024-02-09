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Габид Гиюж улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Габид Гиюж улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-99б
Роль персоны
Свидетель
Дата события
05.03.1868
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
40 танга
Полная запись МК
Невеста: Бибинухия Идрис кызы
Отец невесты: Идрис
Жених: Индержи аул Хусамиддин Ихсан улы
Отец жениха: Ихсан
Представители невесты: отец Идрис Абдулман улы
Представители жениха: брат [нет имени]
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Аюб Гали улы Габид Гиюж улы Ибрагим Амин улы
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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