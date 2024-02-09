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Сибагатулла Миннигали улы

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
Сибагатулла Миннигали улы
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-319б
Роль персоны
Жених
Дата события
10.10.1905
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Условия брака
10 сум
Полная запись МК
Невеста: Бибисабира Галемиддин кызы
Отец невесты: Галемиддин Файзи улы
Жених: Жамарал аул Сибагатулла Миннигали улы
Отец жениха: Миннигали
Представители невесты: отец Галемиддин Файзи улы брат Шакир Файзи улы
Представители жениха:
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Минниулла Гали улы Гайнулла Бикташ улы
Комментарий
у обоих первый брак
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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